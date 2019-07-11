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Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen:"15 Temmuz kalkışması, Türk halkının özgürlüğüne ve istikbaline yapılmış hain bir saldırı olarak tarihin karanlık sayfalarına yine kahraman halkımız tarafından gömüldü"

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:06
Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası


ORDU (AA) - Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası, yarın 245 sporcunun katılımıyla Ordu'da başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası'nın, 12-14 Temmuz'da Ordu'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Yarışmaların su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde 50 ile 800 metre arasındaki mesafelerde yapılacağının kaydedildiği açıklamada, şampiyonaya 7 ildeki 28 spor kulübünden 132'si erkek toplam 245 sporcunun katılacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, şunları kaydetti:

"15 Temmuz kalkışması, Türk halkının özgürlüğüne ve istikbaline yapılmış hain bir saldırı olarak tarihin karanlık sayfalarına yine kahraman halkımız tarafından gömüldü. Her kesimden şehitler verdik demokrasimizi korumak için. Biz de onları unutmamak ve unutturmamak için her yıl bir ulusal şampiyonamızı şehitlerimize ve gazilerimize atfediyoruz. Böylesine anlamlı bir yarışmaya katılan bütün spor kulüplerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne desteklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:06
  1. Paletli Yüzme
  2. Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası
  3. Paletli Yüzme Türkiye Yaz Şampiyonası
  4. Şahin Özen
  5. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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