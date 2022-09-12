Paleo diyeti nedir? Paleo diyeti nasıl yapılır? Taş devri diyet listesi, pallo diyeti faydaları ve zararları

Sağlıklı beslenme düzeninin; dengeli protein, düşük karbonhidrat ve bol lif tüketimi ile bir arada olması gerektiği söylenebilir. Bunun nedeni ise, insan vücudunun işlenmiş ve karbonhidratlı besinlerden ziyade; lif ve protein içerikli gıdalar adına tasarlanan bir yapı olmasından kaynaklanıyor. Paleo diyeti ise tam olarak bu tanımlamaya uygun bir diyettir. Peki, Paleo diyeti nasıl yapılır? Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç, Paleo diyetini anlattı...

Paleo diyeti nasıl yapılır? Paleo diyetinde yasak besinler neler?

Diyet yapmak tatsız tuzsuz yemekler veya aç kalmak anlamına gelmez. Yemek yemek sosyal bir davranıştır. Doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günlerde aklımıza ilk ne yiyeceğiz sorusu gelir. Hem sağlıklı hem de lezzetli beslenmek mümkün mü? Sağlıklı bir beslenme programını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar; aileden aldığınız genetik özellikleriniz, çalışma şartlarınız, boyunuz-kilonuz, besin pişirme alışkanlıklarınız, yaş, boy, cinsiyet, fiziksel aktivite, fizyolojik ve sosyolojik durum kişiye göre farklılık gösterir. Bu nedenle beslenme programı kişiye özel olmalıdır. Ancak popüler diyetler kişiye özel değildir.

Peki bu kadar popüler diyet varken neden kilo kaybı kalıcı olmuyor? Kilo mu yoksa sağlığınızı mı kaybediyorsunuz?

Paleotik çağ, 10.000 yıl önce son bulmuş, avcı ve toplayıcı toplumları temsil eden bir dönemdir. Tarım yapılmadan önce insanlar yabani sebze, meyve ve kökleri ile avlandıkları hayvanları yiyerek beslenmişlerdir.

Paleo diyeti nasıl yapılır?

Taş devri diyeti olarak da bilinen bu diyet gen aktarımı sayesinde daha kolay tolere edileceğini savunur. Protein ağırlıklı, kısıtlamaların çok olduğu ve besinlerin en doğal haliyle tüketildiği bir diyettir. Sebze, meyve, fıstık, badem gibi besinlerin tüketimi serbest bırakılmıştır. 3 beyaz olarak isimlendirilen un, tuz ve şeker yasaktır.

Paleo diyetinde yasak besinler

Süt ve süt ürünleri

Makarna, bulgur, ekmek, pirinç, unlu gıdalar

Nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek gibi kuru baklagiller

Patates, mısır

Tereyağı

Şekerli gıdalar

Salam, sosis gibi işlenmiş gıdalara

Paleo diyetinde serbest besinler

Et, tavuk ve balık çeşitleri

Sebze ve meyveler

Zeytinyağı

Badem, fındık, kaju gibi kuruyemişler

Nişasta içeren patates, bezelye gibi besinlerin tüketimi sınırlı, işlenmiş gıdalar ve tam tahıllı ürünler yasaktır. Besinler taze olmalı ve olabildiğince az pişmiş veya çiğ tüketilmelidir. Omega-3 yağ ve kanola yağı dışında yağlar kullanılmaz.

Paleo diyeti kilo verdirir mi? Kimler yapmamalı?

Protein ağırlıklı bir diyet olduğu için kısa sürede kilo kaybı olur. Ancak fazla protein vücut tarafından tolere edilemez ve kalp ve böbrek hastalıklarına neden olur. Et ve et ürünlerinin ağırlıklı olduğu beslenme programı veganlar için uygun değildir. Çoğunlukla bu tip besinlere erişmek- satın almak da zordur.

Tahıllı ürünlerin tüketilmemesi B grubu vitamini yetersizliğine neden olabilir. Aynı zamanda posadan eksik beslenmek sindirim sistemi sorunu da oluşturabilir.

Sonuç olarak kilo vermek kolay, korumak zor. Hızlı kilo vermek için yapılan diyetler yaşam tarzı değişikliği sağlamaz. Bu nedenle kalıcı olmaz. Normal beslenme düzenine dönüldüğünde daha fazla kilo alımı başlar. Hızlı kilo vermek kan şekeri düzensizlikleri, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açar.

Alışkanlıklar bir anda değil, zamanla yavaş yavaş değişir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak kalıcı kilo vermek mümkün. Porsiyon ölçülerine dikkat ederek, gün içinde değişimler yaparak ve daha aktif bir hayat sürerek kilo kontrolü sağlayabilirsiniz.

Paleo diyeti ile zayıflamak için örnek diyet listesi...

Kahvaltı Vakti:

- 2 tane yumurta,

- 2 tane ceviz,

- Salatalık,

- Domates,

Ara Öğün:

- 2 tane kuru kayısı,

- 1 tane fındık,

Öğle Vakti:

- 150 gram haşlama veya ızgara et, tavuk ya da balık, bol yeşilliği olan bir yemek kaşığı limonlu ve zeytinyağlı salata, haşlanmış sebze,

Ara Öğün;

-1 porsiyon meyve,

- 2 tane ceviz,

Akşam Vakti:

- Zeytinyağlı sebze yemeği,

- Salata,

Gece:

1 porsiyon meyve.

Un, unlu besinler, ekmeğin ve tahılların kesinlikle yenmemesi gerektiği bu diyet içerisinde şeker içeriğinin yüksek olduğu şeftali, muz, incir ve üzüm gibi meyvelerin tüketilmesi de tavsiye edilmemektedir. Meyve kısıtlı şekilde günde bir porsiyon olarak tüketilmelidir.