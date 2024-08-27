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Siyaset Palavranın cezası yoksa daha çok palavra atarlar! ‘Komutanlar sahneye çıkmadılar’ iddiasına yalanlama
Siyaset

Palavranın cezası yoksa daha çok palavra atarlar! ‘Komutanlar sahneye çıkmadılar’ iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-08-27 11:56:00 -
Palavranın cezası yoksa daha çok palavra atarlar! ‘Komutanlar sahneye çıkmadılar’ iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiası doğru olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiası doğru olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar’ iddiasının doğru olmadığını belirtti. Açıklamada,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı, ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir” denildi.

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