Palavracı Levent, Demirtaş'ın övgüsüne mazhar oldu
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önceki gün içine onlarca yalan sığdırdığı kitabını satışa çıkaran Levent Gültekin'i övdü.
yeniakit.com.tr
CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'nin yorumcusu Levent Gültekin, önceki gün içine onlarca yalan sığdırdığı kitabını satışa çıkardı. Son dönemde attığı palavralarla gündeme gelen ve utanmadan yoluna devam eden Gültekin'e layık olduğu yerden övgü geldi.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Levent Gültekin'in yalan yanlış yazdığı kitabını övdü.
Sosyal medya platformu Twitter'dan Gültekin'e güzellemeler yapan terör tutuklusu, şu ifadeleri kullandı.
"Levent Gültekin, yeni kitabı "Kasırga"da kendi gözünden, son yıllarda yaşananları yazmış. Eline, emeğine sağlık olsun.
Farklı bakış açılarından yararlanmak zihin dünyamızı özgürleştirir, geliştirir."