Palandöken'de değişim rüzgarı

Başkan Sunar, belediye binasında vatandaşları şekerle karşılayan ve onları yönlendiren personeller görevlendirildi.



TEKNOLOJİDEN YARARLANIYOR



Kurulan iletişim hattıyla, bir mesajla vatandaşın taleplerini yerine getirilmesini amaçlayan Palandöken Belediyesi, teknolojik iletişim atağını sosyal medya hesapları ve web sitesiyle tamamlamak için güncellemelerini gerçekleştiriyor. Hizmetleriyle ilgili konuşan Başkan Muhammet Sunar, “Vatandaşlarımızın belediyede bir işi olduğu zaman hem onu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak hem de vakitten istifade etmek adına iletişim teknolojilerini iyi kullanmamız gerektiğini gördük. Kısa süre önce kurduğumuz WhatsApp hattımıza vatandaşlarımız talep ve şikâyetlerini iletebiliyor. Arkadaşlarımız gelen mesajı anında ilgili birimlere aktarıyor ve neticeyi de vatandaşımıza tekrar iletiyor. Günlük olarak gelen mesajları bizzat ben de her akşam kontrol ediyorum. Sadece bu yolla ilerlemeyeceğiz, belediyemizin sosyal medya hesaplarımızı güncelleyip, AK Masamızı da yeniden dizayn ediyoruz” dedi.



DAHA GÜZEL BİR İLÇE



Öte yandan; kurumlar arası işbirliğini her zaman ön planda tutacaklarını söyleyen Başkan Sunal, ’’Belediye Meclisimizde çatışmadan çalışacağız. Daha güzel bir ilçe için görev yapacağız” diye konuştu.