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Ekonomi Palandöken “ucuz akaryakıt” konusunda vatandaşları uyardı
Ekonomi

Palandöken “ucuz akaryakıt” konusunda vatandaşları uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatile çıkacak vatandaşları şehirler arası yollarda akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 13:49:00 -
Palandöken “ucuz akaryakıt” konusunda vatandaşları uyardı

Palandöken, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve şehirler arası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini bildirdi. Palandöken, şunları kaydetti: “Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Özellikle 10 numara yağ ile merdiven altında üretilen, içinde ne olduğu bilinmeyen ucuz yakıtların araç motoruna zarar verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve trafikteki herkesin can ve mal güvenliğini riske attığı bilinen bir gerçek.”

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