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Palandöken Sunar’ı konuşuyor

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, seçim çalışmalarıyla ilçede adeta mekik dokuyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:27
Palandöken Sunar’ı konuşuyor

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, seçim çalışmalarıyla ilçede adeta mekik dokuyor. AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, seçim çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşları, okul ve STK ziyaretleriyle sürdürdü. Ziyaret ettiği kurumların yöneticileriyle sohbet eden Sunar, çalışanlarla tanışıp, kolaylık dileklerinde bulunmayı da ihmal etmedi. Okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Sunar, gittiği her yerde; “Biz Allah’ın izniyle 31 Mart seçimlerinden sonra da sizlerle el ele ve iç içe olacağız. Kapımızla birlikte yüreklerimiz de sizler için ardına kadar açık olacak” sözünü verdi.


Seçmenlerden büyük ilgi gören AK Parti Palandöken Belediye Başkanı Adayı Muhammet Sunar’a, çoğu ziyaretinde MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar da eşlik etti. Ülkücü gençlerin de bir an olsun yalnız bırakmadığı Sunar, Cumhur İttifakı kapsamında organize edilen sohbet toplantılarında AK Partili ve Ülkücü hanımlarla da bir araya geldi.


PALANDÖKEN’İ PALANDÖKENLİLER YÖNETECEK


Seçim programı kapsamında gün içerisinde esnaf ve işyeri ziyaretlerinin yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin kapısını da çalan Muhammet Sunar, “Madem Palandöken Belediye Başkanlığı’na talibiz, o halde 5 yıl boyunca bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bizim yol arkadaşlarımız ilçemizdeki esnafımız, tüccarımız, memurumuz ve işçimiz, ev hanımlarımız, gençlerimiz, genç kızlarımız ve STK’larımız olacak. Yani Palandöken’i aslında Palandökenliler yönetecek. Yol haritamızı hep birlikte istişareyle oluşturup, hizmet seferberliğine hep birlikte start vereceğiz” diye konuştu.


EVRENSEL SPOR DİLİNİ BİZ DE KONUŞACAĞIZ


AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, seçim temaslarında sporculara da yer ayırdı. Erzurum’daki genç boksörlerle bir araya gelen ve Erzurumsporlu taraftarların coşkusunu paylaşan Sunar, sporun evrensel bir dil olduğunun altını çizerek, “Dünyanın kullandığı bir dili biz neden konuşmayalım?” diyerek, Palandöken’deki yeni dönemin spor alanında da sevindirici gelişmelere gebe olduğunun ipucunu verdi.


AK PARTİ VE MHP TEŞKİLATLARI EL ELE


Avukat Muhammet Sunar, AK Parti’nin Palandöken İlçe Teşkilatı ile koordineli bir biçimde yürüttüğü çalışmalarıyla da dikkat çekti. Müftü Solakzade Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın seçim çalışmalarına katılan AK Partili Sunar, partisinin Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve MHP İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar’la birlikte Abdurrahmangazi, Adnan Menderes, Kayakyolu ve Yıldızkent semtlerinde de ev toplantıları gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:27
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