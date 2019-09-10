0553 313 94 23

Palandöken: “Sosyal medyadan sağlıkla ilgili ürün alınmamalı”

Sosyal medya üzerinden sağlıktan teknolojiye birçok alanda ürün satıldığını fakat bunun çok tehlikeli olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal medya hesaplarında bel fıtığı tedavi ürünlerinden cilt ürünlerine, teknoloji ürünlerinden ikinci el eşyalara kadar çok geniş bir sektör yelpazesinde ürünler satılıyor.

10 Eylül 2019 Salı 10:16
Palandöken: “Sosyal medyadan sağlıkla ilgili ürün alınmamalı”

Sosyal medya üzerinden sağlıktan teknolojiye birçok alanda ürün satıldığını fakat bunun çok tehlikeli olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal medya hesaplarında bel fıtığı tedavi ürünlerinden cilt ürünlerine, teknoloji ürünlerinden ikinci el eşyalara kadar çok geniş bir sektör yelpazesinde ürünler satılıyor. Fakat ne sağlığımız o kadar ucuz, ne de paramız o kadar değersiz. İnternet dolandırıcılığının büyük artış gösterdiği bu dönemde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı” dedi.


“İnternette dolandırıcılık şekil değiştirdi”


Artık internetten direkt banka hesaplarına girmek yerine ürün satışı ile dolandırıcılık yapıldığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Önceden dolandırıcılar internette banka hesaplarını ele geçirip, şifreleri çalarak dolandırıcılık yapıyordu fakat artık dolandırıcılık şekil değiştirdi. Kendi rızamızla bizi dolandırıyorlar. Öyle ki, bir ürünün fotoğrafını koyuyorlar, uzun ve süslü cümlelerle o ürünü pazarlıyorlar, birçok kişinin hesabında görünmesi için reklam veriyorlar. Güvenilir satış, geri para iadesi, ürün iadesi gibi açıklamalar yapıyorlar. Daha sonra satış işlemi gerçekleştiğinde ise fotoğrafla alakası olmayan bir ürün gönderiliyor. Bu kıyafet de sağlık ürünü de cilt ürünü de olabiliyor. Her konuda sahte satış yapılabiliyor. O saatten sonra da dolandırıcılarla hukuki yoldan savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yalnızca ürün satışı değil otel rezervasyonu gibi durumlarda da çok fazla dolandırıcılık yaşanıyor” diye konuştu.


“Sağlığımız internetten rastgele ilaç alacak kadar ucuz değil”


İnternetten sağlığımızı tehlikeye atacak hiçbir ürün almamamız gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Tüketici Danışma Hattına en fazla şikâyeti yapılan konu ayıplı mal ve hizmetler. Geçtiğimiz 2 yıl ve bu yılın ilk 6 ayında ayıplı mal ve hizmet ihbar sayısı 362 bin 947 oldu. Bu dolandırıcılıklarda en kötüsü de sağlık ve cilt ürünlerinin de rastgele satılması. Bel fıtığı, el, ayak, bacak, kol ağrıları için ürünler, cilt problemleri için ürünler, vitamin ilaçları, zayıflama ürünleri gibi sağlığımızı tehdit edebilecek birçok konuda ürün satışı var. Yani yalnızca malımıza değil canımıza da zarar gelmiş oluyor. Bu nedenle özellikle de ilaç, tedavi için bitki ürünleri gibi sağlıkla ilgili konularda asla bilinmeyen ya da her karşımıza çıkan reklamdan alışveriş yapmamalıyız. Sağlığımız, bilmediğimiz kişilerin sosyal medya hesaplarından rastgele ilaç, korse, cihaz vb. alacak kadar ucuz değil” şeklinde söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:16
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Saç ekiminin tam dönemi"
    1. "Saç ekiminin tam dönemi"
    2. Enflasyonda beklenti aşağı yönlü
    3. SMDK'den BM'ye İdlib çağrısı
    4. Uluslararası Tekstil Konferansı..
    5. Dededen toruna "ballı" mesai
    6. "Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    7. A Milli Basketbol Takımı olimpiyat..
    8. Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu
    9. Kayserispor fanatiği berber dükkanını..
    10. Almanya’da hastanede yangın: 1 ölü
    11. Avrupa Gençler Judo Şampiyonası
    12. Esenboğa Havalimanı'nda 8 ayda 9,4..
    13. Başkan Erdoğan, faize karşı katılım..
    14. EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve..
    15. Tarsus’a yeni sağlık kompleksi
    16. Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    17. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    18. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    19. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    20. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!