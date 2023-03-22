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Ekonomi Palandöken: “Sigorta her zaman hayatımızın bir parçası olmalı”
Ekonomi

Palandöken: “Sigorta her zaman hayatımızın bir parçası olmalı”

Yeniakit Publisher
2023-03-22 21:53:00 -
Palandöken: "Sigorta her zaman hayatımızın bir parçası olmalı"

Faaliyetine yeni başlayan Aveon Global Sigorta’nın Ankara’daki Bölge Ofisi açılışını gerçekleştiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaşanan son depremler ve sel felaketlerinin ardından kaybettiğimiz canlar için ülkece hepimiz çok üzgünüz. Şimdi geçmişi unutmadan yaraları sarma vakti. Bu yaraları sarma noktasında sigorta yaptırmak çok önemli bir yer tutuyor. Can ve mal güvenliğimizi sağlamak, yarınlara daha emin adımlarla ulaşmak için sigortalılık bilincinin önemini iyi kavramalıyız” dedi.

Yaşanan son doğal afetler sonrasında sigortanın önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigorta ayrı bir faaliyet alanı, insanın güveni, geleceği ve ileriye yaptığı yatırımdır. Ülkece yaşadığımız asrın felaketleri vatandaşlarımızın kendini güvence altına almasını gerekli kıldı. Tabii bu da sigorta yaptırmanın daha da ön plana çıkmasını sağladı. Her zaman hayatımızın bir parçası olan sigortanın önemini sadece bu felaketleri yaşadıktan sonra değil, normal bir zamanda da idrak etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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