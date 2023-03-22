Palandöken: “Sigorta her zaman hayatımızın bir parçası olmalı”

Yaşanan son doğal afetler sonrasında sigortanın önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigorta ayrı bir faaliyet alanı, insanın güveni, geleceği ve ileriye yaptığı yatırımdır. Ülkece yaşadığımız asrın felaketleri vatandaşlarımızın kendini güvence altına almasını gerekli kıldı. Tabii bu da sigorta yaptırmanın daha da ön plana çıkmasını sağladı. Her zaman hayatımızın bir parçası olan sigortanın önemini sadece bu felaketleri yaşadıktan sonra değil, normal bir zamanda da idrak etmeliyiz” ifadelerini kullandı.