Palandöken: "Sigorta ekspertiz havuzu oluşturulmalı"

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren oto sanatkarı, esnaf ve sanatkarların sigorta şirketlerinin uygulamaları nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigorta şirketlerinin görevi tamircilik yapmak değildir. Oto tamircisi esnafımızın yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde tarafsız ekspertiz havuzu oluşturulmalıdır" dedi.

Son dönemde sigorta şirketlerinin anlaşmalı tamirhanelerine yönelik uygulamalardan oto sanatkarlarının olumsuz etkilendiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigorta şirketleri ve bu şirketlere bağlı sigorta eksperleri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 62’inci kapsamında yürürlüğe giren fiyat tarifelerine uymuyorlar. Dahası sigorta eksperleri bu fiyat tarifelerinin altında fiyat vermek suretiyle esnaf ve sanatkarımızın mağduriyetine sebep oluyorlar. En önemlisi sigorta şirketlerinin asıl faaliyetleri sigortacılık olmasına rağmen bazı sigorta şirketleri kendi hasar servislerini açıyor. Hasarlı araçlar sanayi sitelerindeki esnafımıza ait atölyelere çekildiğinde sigorta eksperi ve sigorta şirketi hasar bölümü yetkilileri araç sahibini arayarak anlaşmalı oldukları servislere yönlendirerek, tarafsızlık ilkesine uymuyorlar. Sigorta şirketleri tarafından orijinal ve eşdeğer parça özelliği taşımayan markasız, barkotsuz ve uygunluk belgeleri bulunmayan ürünler tedarik edilerek takıldığı için TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenelerinde sorunlara sebep olmaktadır" dedi.

"Tarafsız eksper havuzu oluşturulmalı"

Sigorta eksperlerinin tespit ücretlerinin tarafsız olması bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde eksper havuzu oluşturulmasını öneren Palandöken, "Sigorta şirketlerinin kendi anlaşmalı servislerinde hasar sahibinden almış oldukları temliknameye ödeme yaparken, esnaf ve sanatkarlarımıza aynı durumda ödeme yapılmamaktadır. Bu durum da haksız rekabete ve eşitsizliğe sebep oluyor. Söz konusu hususlarla ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, sigorta şirketlerinin temsilcileri, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu ile esnaf ve sanatkarlarımız adına TESK’in katılımı ile yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alınacağı bir istişare toplantısı düzenlenmelidir" açıklamasında bulundu.