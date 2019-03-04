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Palandöken: Sağlam adımlarla ilerliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şubat ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda düşüş trendini sürdürdüğünü belirtti.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:48
Palandöken: Sağlam adımlarla ilerliyor

Şubat ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda düşüş trendini sürdürdüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TÜFE yüzde 0,16, Yİ-ÜFE, yüzde 0,09 oranında arttı. Ekonomi normalleşme sürecinde sağlam adımlarla ilerliyor” dedi.

 

Giyim sektöründeki sezon sonu indirimlerinin enflasyonun düşmesine büyük katkı yaptığını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda enflasyonu yüksek seyrini koruyor. Gıda enflasyonu yıllık en fazla artışı yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içeçekler grubunda. Ancak yaz aylarında gıda fiyatlarının düşmesiyle enflasyon daha da aşağı gelecek. Enflasyonun düşmesiyle faizler de düşecektir. Bu da ekonominin canlanmasında önemli bir gelişme olacak. Bu arada bu ayın sonunda sona erecek olan vergi indirimleri, farklı sektörlerle ve farklı uygulama alanlarıyla sürdürülmeli. Vergi indirimlerinin enflasyonun düşmesine etkisi çok büyük oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:48
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