0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Palandöken: “Poşet beyanname süresi bir kez daha uzatılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Poşet beyanname süresi bir kez daha uzatılmalı” dedi.

23 Nisan 2019 Salı 10:38
Palandöken: “Poşet beyanname süresi bir kez daha uzatılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Poşet beyanname süresi bir kez daha uzatılmalı” dedi.


Poşet beyannamesi verme süresinin bir kez daha uzatılmasını ve basit usulde vergiye tabi esnafın poşet beyannamesinden muaf tutulmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Poşet beyannamesi verme süresi 24 Nisan Çarşamba günü sona eriyor. Ancak esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor, ardından 18 bin 37 TL ceza veriliyor. Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek” diye konuştu.



"Esnafımız beyanname hususunda yeterince bilgilendirilmedi”


Poşet beyannamesindeki belirsizliklerin halen devam ettiğini vurgulayan Palandöken, “Poşet beyannamesinde işin sorumluluğu Çevre Bakanlığından Hazine ve Maliye Bakanlığına devredildi. Süre çok kısa olduğu için beyannamenin nasıl ve nereye verileceği hususunda esnaf yeterince bilgilendirilemedi. Poşet beyannamesi, vergi beyannameleri ile karıştırıldığı için vergi mükellefi olmayan veya basit usulde mükellef olan esnafın kafası iyice karıştı. Özellikle basit usuldeki esnafımız, yılda bir kere vergi beyannamesi verirken şimdi 3 ayda bir poşet beyannamesi vermek zorunda kalacak. Madem beyannameler vergi beyannamesi gibi veriliyor. Basit usuldeki esnafımız bu beyannameden muaf tutulmalı” sözlerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:38
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçe kapısına sıkışan Zeytin’i itfaiyeciler kurtardı
    1. Bahçe kapısına sıkışan Zeytin’i..
    2. Küçük kaymakamlar talimat yağdırdı
    3. Hayvan dostu hastane
    4. Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı
    5. Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema..
    6. Kaymakam Göktaş: Yaşlılarımızın..
    7. Avrupa’dan gelen 140 Türk öğrenci..
    8. Potada derbi heyecanı
    9. Geçmişe yolculuğun mekanı: 'Zaman..
    10. Jandarmadan dronelu trafik uygulaması
    11. Taksim’de 23 Nisan coşkusu
    12. Yalnızca bir ayda tığ gibi olmanızı..
    13. Menteşe’de kaza
    14. Okul kütüphanesine Şehit Jandarma..
    15. Düşler vadisi Galatasaraylıların..
    16. Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar..
    17. (Özel) Pendik’te kahvehaneyi silahla..
    18. Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı..
    19. Asya borsaları
    20. (Özel)Karaköy’de denize düşen bir..
    21. Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta..
    22. Fowler, Avustralya liginde takım..
    23. Ayak morarması ve şişmesine ne iyi gelir
    24. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    25. Dev operasyon! 1452 kişi yakalandı
    26. Kıbrıs Gazisine son görev
    27. Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'şehit..
    28. 81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"
    29. Ümraniyespor, Akhisarspor'a konuk olacak
    30. Türk heyeti, Atomexpo 2019 Fuarı ve..
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı