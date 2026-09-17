Palandöken Kaymakamı'na site sakinlerinden destek: 'İtibar suikastı' iddiası

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Kaymakam Yunus Kızılgüneş ile koruma polisinin dahil olduğu köpek olayıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, olayın yaşandığı Kardelen Sitesi'nin sakinleri kaymakama sahip çıktı. Sakinler, yaşananların anlık bir gerilimden ibaret olmadığını, sitede uzun süredir devam eden bir "yasaklı ırk köpek" krizi bulunduğunu belirtti. Kaymakama yönelik sosyal medya üzerinden karalama kampanyası ve itibar suikastı başlatıldığı ileri sürüldü.

Sakinlerin aktardığı bilgilere göre, yasaklı ırk bir köpek site içinde ağızlıksız ve tasmasız gezdiriliyor, uzun süredir çevreye büyük bir korku ve tehlike saçıyor. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden site sakinleri, sorunun çözülmesi için daha önce defalarca imza toplayıp polis merkezine şikâyette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını iddia etti.

"3,5 yaşındaki çocuğunun yanında saldırdı" iddiası

Site sakinleri, aynı köpeğin daha önce Kaymakam Kızılgüneş'e, 3,5 yaşındaki çocuğunun yanındayken saldırma girişiminde bulunduğunu öne sürdü. O ilk olayın ardından köpek sahibinin babasının gelip kaymakamdan özür dilediği, sonrasında ise olayı çarpıtarak sosyal medya üzerinden karalama kampanyası ve itibar suikastı başlattıkları ileri sürüldü.

Görüntülerin ardından Başsavcılık ve Valilik harekete geçti

Kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaymakam Kızılgüneş'in makam aracına yöneldiği sırada kendisine doğru gelen köpeğe hamle yaptığı, koruma polisinin ise araçtan silah alarak müdahale etmeye çalıştığı görülmüştü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 4 Eylül 2026 tarihinde adli soruşturma başlattı. Erzurum Valiliği ise 15 Eylül 2026'daki basın açıklamasında, iddiaların ve görüntülerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla idari araştırma ve inceleme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Site sakinleri, adli ve idari makamlarca yürütülen soruşturmada site genelindeki yasaklı ırk tehlikesinin, daha önce yapılan resmi şikâyetlerin ve kaymakama yönelik kasıtlı karalama faaliyeti iddialarının da göz önünde bulundurulmasını, gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.