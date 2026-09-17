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Dünya BM’den dünyaya su alarmı! Gezegenin “yedek akçesi” tükeniyor
Dünya

BM’den dünyaya su alarmı! Gezegenin “yedek akçesi” tükeniyor

Yeniakit Publisher
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BM’den dünyaya su alarmı! Gezegenin "yedek akçesi" tükeniyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel tatlı su rezervlerinin son 10 yıldır kesintisiz gerilediğini açıkladı. Rapora göre 2023-2025 döneminde eriyen buzul suyu miktarı, dünyada bir yılda tüketilen toplam tatlı suyun yaklaşık üçte birine ulaştı.

Dünyanın su kaynaklarına ilişkin son veriler, küresel ölçekte giderek ağırlaşan bir tabloyu ortaya koydu. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yayımladığı yıllık raporla küresel su döngüsünün aşırı kuraklık ve ani seller arasında savrularak dengesini yitirdiğini duyurdu. WMO'nun hazırladığı Küresel Su Kaynaklarının Durumu Raporu'nda, gezegenin göller, nehirler, toprak nemi, buzul ve yer altı sularından oluşan tatlı su rezervlerinin son on yıldır aralıksız düşüşte olduğu belirtildi. Kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olan 2025'in, son 35 yıl içerisinde nehir debilerinin en kurak seyrettiği dönemlerden biri olduğu kaydedilirken, dünya genelinde izlenen yer altı su kuyularının yaklaşık üçte ikisinin tarihsel normların dışına çıktığı açıklandı.

 

Bin 400 gigaton buzul suyu eridi

Buzullardaki kütle kaybının kritik seviyelere ulaştığına dikkat çekilen raporda, 2023 ile 2025 yılları arasında kümülatif olarak bin 400 gigaton buzul suyunun eridiği bildirildi. Bu kaybın, dünya çapında bir yılda tüketilen toplam tatlı su miktarının yaklaşık üçte birine karşılık geldiği vurgulandı.

 

Kriz kapıya dayandı

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, yer altı suları ve buzulların gezegenin kötü yıllarda su krizini engelleyen bir ‘tasarruf hesabı’ olduğunu dile getirerek, “Gezegenin yedek akçesini tüketiyoruz. Artık tek bir kuraklık doğrudan su krizine dönüşüyor” uyarısında bulundu.

Son kırk yılın en güçlü aşamasına ulaşması beklenen El Nino hava olayının küresel su dengesini daha da bozacağını söyleyen Saulo; belirli coğrafyalarda şiddetli kuraklık yaşanırken, diğer bölgelerde yıkıcı taşkın ve sel riskinin tırmanacağını ifade etti.

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