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Palandöken: “Her bayram öncesi aynı indirim aldatmacası”

Büyük mağaza ve AVM’lerin özel günleri fırsata çevirerek çeşitli indirim adı altında vatandaşları yanılttığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İndirim kampanyalarının bir kuralı olmalı.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:59
Palandöken: “Her bayram öncesi aynı indirim aldatmacası”

Büyük mağaza ve AVM’lerin özel günleri fırsata çevirerek çeşitli indirim adı altında vatandaşları yanılttığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İndirim kampanyalarının bir kuralı olmalı. Meslek kuruluşlarının izni olmadan kimse kafasına göre indirim yapmamalı” dedi.


Bayram öncesinde tüketicilerin indirim aldatmacalarına karşı uyanık olması için uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM ve büyük alışveriş merkezlerinde yıl boyu herhangi bir dönem belirtilerek indirim müjdesi veriliyor. İndirim etiketiyle satılan ürünlerin gerçek değerinin çok üstünde satıldığını vatandaşlarımız fark etmeli. Tüm özel günlerde yapılan indirim kampanyaları yetmiyormuş gibi bir de sezon ortası indirimi, garaj indirimi vs gibi taktiklerle vatandaşı yanıltıyorlar. Mağaza vitrinlerine konulan yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim kampanyası yalnızca satılmayan ve tek bedeni kalmış ürünlerde uygulanıyor. Bir de bunun üstüne bir alana bir bedava, ikinci ürüne yüzde 50 indirim, kapatıyoruz, devrediyoruz diyerek vatandaşları daha fazla tüketime yönlendiriyorlar. Yüzde 50, hatta yüzde 100’e varan oranda zam yapıp sadece belirli ürünlerde indirime gidilmesi inandırıcı değil. Resmen satılmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri geliştiriyorlar” diye konuştu.


“Piyasa araştırması yaparken mahalle esnafını ziyaret edin”


Rastgele indirim kampanyalarının tüketiciyi yanıltarak güven kaybettirdiğini anlatan Palandöken, “Özel günlerde vatandaşlarımız indirim oyunlarının içinde kaybolup tüketim çılgınlığına kapılabiliyor. Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı. Vatandaşlarımız ise alışveriş yaparken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli. Özellikle AVM’lerdeki tekstil, kozmetik, teknolojik ürünler ile elektronik ve beyaz eşyada ucuzluk kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılmadan indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı. Büyük mağazalarda indirim diye satılan ürünlerin büyük çoğunluğu esnafımızda daha uygun fiyata satılıyor. Hesaplı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız piyasayı kontrol ederken çarşı pazarı gezip esnafımızı ziyaret etmeyi de unutmamalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:59
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