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Aktüel Palandöken Belediyesi turistleri "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısıyla çağırıyor
Aktüel

Palandöken Belediyesi turistleri "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısıyla çağırıyor

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar: - "Herkesi yiğitliğin zirvesi, turizmin gözdesi Palandökenimize bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:26:32 -
Palandöken Belediyesi turistleri "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısıyla çağırıyor

ERZURUM (AA) - Palandöken Belediyesi, "Palandöken için söyle" projesi kapsamında yerel sanatçıların seslendirdiği "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısı eşliğinde hazırladığı kliple ilçenin turizm değerlerini tanıttı.

Kentin turizmine katkı sunmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında kentteki yerel sanatçılar, Palandöken Kayak Merkezi ve ilçenin öne çıkan mekanlarında sanatçı İbrahim Erkal'ın "Hadi Gel Erzurum'a Gel" isimli şarkısını seslendirdi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın ve Palandöken Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, kısa sürede beğeni topladı.

Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile Palandöken'in turizm potansiyelini öne çıkararak ilçenin tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirtti.

Herkesi yiğitliğin zirvesi, turizmin gözdesi Palandöken'e beklediklerini ifade eden Sunar, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız klip izleniyor. Eserleriyle, Erzurum'a verdiği sanat hizmetleriyle Dadaşlar'ın gönlünde ebedi yaşayacak olan İbrahim Erkal'ın 'Hadi Gel Erzurum'a Gel' adlı eserini, Palandökenimizin sembolik ve farklı noktalarında, Erzurumlu ses sanatçılarımıza yorumlatmak suretiyle bir klip hazırladık. 'Palandöken için söyle' adlı projemizin eseri olan klip ile ilçemizin turizm potansiyeline dikkat çektik. Temiz ve ak bir yüksekliği, değerler babında zirveyi, bölge tarihi kaydında yüksek bir ufku, sosyolojik ölçekte Erzurum'u tarif ve takdim eden ilçemizi tanıtmayı amaçladık."

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