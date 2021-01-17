  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Palandöken: Aşılamada esnaf öncelikli olmalı
Ekonomi

Palandöken: Aşılamada esnaf öncelikli olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her gün vatandaşla bire bir temas eden esnaf ve sanatkarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:03:00 -
Palandöken: Aşılamada esnaf öncelikli olmalı

Palandöken, 2 milyonun üzerinde esnafın işleri gereği yüzlerce insanla aynı ortamda bulunduklarına işaret etti. Esnafın, salgın tedbirlerine uysa da vatandaşla sürekli temas etmek zorunda olduğunu ve sosyal mesafe imkanının bulunmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Özellikle hizmet sektöründe çalışan lokanta, kafe, oradaki garsonlar ve aşçılarla  birlikte bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü gibi sektörler başta olmak üzere esnaf ve sanatkarımız aşılama sürecinde öncelikli olmalı. Bu esnaf ve sanatkarımızın evine döndüğünde aileleri, yaşlı büyükleri ve çocuklarının olduğu da göz önünde bulundurulmalı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile Pakistan'ın yakınlaşması rahatsız etmişti... 6,56 milyar dolarlık savaş uçağı hamlesi!
Dünya

Türkiye ile Pakistan'ın yakınlaşması rahatsız etmişti... 6,56 milyar dolarlık savaş uçağı hamlesi!

Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi, 73 adet savaş uçağı ve 10 adet eğitim uçağının 6,56 milyar dolar karşılığında satın alınmasını resmen on..
Şov programını bile siyasete alet ettiler! Elitler rahatsız oldu
Gündem

Şov programını bile siyasete alet ettiler! Elitler rahatsız oldu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Şov adlı programa katılan Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent, Cumhuriyet Gazetesi'nin hedefinde...
7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu
Gündem

7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el kondu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay