Palandöken: Aşılamada esnaf öncelikli olmalı

Palandöken, 2 milyonun üzerinde esnafın işleri gereği yüzlerce insanla aynı ortamda bulunduklarına işaret etti. Esnafın, salgın tedbirlerine uysa da vatandaşla sürekli temas etmek zorunda olduğunu ve sosyal mesafe imkanının bulunmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Özellikle hizmet sektöründe çalışan lokanta, kafe, oradaki garsonlar ve aşçılarla birlikte bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü gibi sektörler başta olmak üzere esnaf ve sanatkarımız aşılama sürecinde öncelikli olmalı. Bu esnaf ve sanatkarımızın evine döndüğünde aileleri, yaşlı büyükleri ve çocuklarının olduğu da göz önünde bulundurulmalı.”