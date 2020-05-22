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Ekonomi

Palandöken: “65 yaş ve üstündeki esnaf işyerini açabilmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 65 yaş ve üstündeki esnaf işyerini açabilmesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:53:06 -
Palandöken: “65 yaş ve üstündeki esnaf işyerini açabilmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 65 yaş ve üstündeki esnaf işyerini açabilmesi gerektiğini açıkladı.


Korana virüs sebebiyle 65 yaşındaki kişilerin işyerlerini açmalarına izin verilmesinin ekonomi için çok önemli olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “65 yaşındaki vatandaşlarımızın memleketine gitmelerine izin verilmesini olumlu karşılıyoruz. Aynı imkanın 65 yaş üzerinde olduğu için dükkanını ve işyerini açamayan insanlara da izin verilmeli. Çünkü esnaf ve sanatkarların da iş yerlerine açmalarına ve dükkanlarındaki ürünlerin satışına izin verilerek ekonomiye katkı sağlanmalı. En önemlisi dükkanlarındaki ürünlerin zamanı dolmadan satılmalı ki ekonomiye kazandırılsın. Yoksa çoğu ürünün miadı dolacak ve kaldırıp atmak zorunda kalacak. Bu da esnafımızın daha çok zarar etmesidir. Oysa gerekli izin verilirse milli servetin yok olmasına müsaade edilmemiş ekonomiye kazandırılmış olur” dedi.

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