Palamut tahtını hamsi sallıyor

Bilecik'te balık tezgahlarını süsleyen ve uygun fiyatı ile hem balıkçı esnafının hem de vatandaşın yüzünü güldüren palamut, yerini hamsiye devrediyor. Palamut sevenler için artık son günler yaşanırken, balıkçılar fiyatıyla vatandaşın da rağbet gösterdiği hamsinin yolunu gözlüyor.

Bilecik'te balıkçılık yapan Celal Karakaya, artık palamut balığının son zamanları olduğunu söyleyerek, “Palamut Karadeniz’den geliyor. Trabzon tarafının balığı. Artık palamudun son zamanları bitmek üzere. Hamsi sezonu başlar, Çinakop akımı gelecek diye bekliyoruz. Onun haricinde diğer çeşitler günlük olduğu gibi geliyor. Fiyatlar gayet güzel, insanların da talebi yoğun. 10 liraya, 15 liraya bu sene balık satıyoruz. İnsanlar gelip bağlını rahatlıkla alabiliyor. Çok lezzetli bir balık ama artık bitiyor. Onun yerine Marmara Hamsisi geliyor. Zaten palamudun bu kadar irileşmesinin nedeni de hamsileri yemesi. Ama palamudun mevsiminin geçmesiyle hamsi de artık tezgahlardaki yerini almaya başlayacak. Hamsi daha da yağlanacak. Çinakopun da tam zamanı bu mevsimde. Halkımızı bol, bol balık yemeye davet ediyoruz" dedi.