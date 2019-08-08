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Pala: “Tasarım alanında kendi değerlerimizi ortaya çıkarmalıyız”

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:51
Pala: “Tasarım alanında kendi değerlerimizi ortaya çıkarmalıyız”

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, tasarım alanında, Türkiye’nin kendi değerlerini ortaya çıkarması gerektiğini ifade ederek, “Uşak Üniversitesi’nin üstlendiği misyonla, bu değerleri öğrencileri arasından çıkaracağına inancım tamdır” dedi.


Pala,Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı makamında ziyaret etti.Aslen Uşaklı olan Prof. Dr. Pala’nın yazar kimliğinin ve bilim adamlığının gençlere örnek gösterilmesi gerektiğini söyleyen Rektör Savaş, “İskender Pala, Türkiye’nin önemli edebiyatçılarındandır. Bu değerli bilim adamını gençlerimize anlatmamız gerekiyor” dedi.


Prof. Dr. Pala ise ziyarette yaptığı konuşmada “Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, kendi şehrim Uşak’ta ve bir süre görev yaptığım Uşak Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın Rektörüm Ekrem Savaş hocam başta olmak üzere, tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğrencilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Merkezin önemli işler yapacağına inanıyorum”


Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından Rektör Savaş ve Pala, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini gezdi. Görevli personellerle bir süre sohbet eden Prof. Dr. İskender Pala, merkezin ülkemiz için önem arz eden sektörlerin ihtiyaç duyduğu tasarım konusunda önemli işler çıkaracağını söyledi. Ayrıca Pala, “Tasarım alanında, ülkemizin kendi değerlerini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Uşak Üniversitesi’nin üstlendiği misyonla, bu değerleri öğrencileri arasından çıkaracağına inancım tamdır” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:51
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