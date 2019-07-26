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Pakistanlılar çöplerini "balıklara" atacak

Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:39
Pakistanlılar çöplerini "balıklara" atacak

Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn edildi.


Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi, sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla boğuşuyor. Dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak anılan Karaçi’de halkın çöpleri yere atmaması için yeni bir çalışmaya başlandı. İskan Koruma Müdürlüğü, Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn etti.


Henüz kentin sokaklarına yerleştirilmemiş çöp kutularını sosyal medya üzerinden görenler, kirlilikle mücadele girişimini olumlu karşıladı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:39
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