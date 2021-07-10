Pakistanlı İslam alimi Mufti Taki Osmani'ye suikast girişimi

Pakistanlı ünlü İslam bilgini Muhammed Taki Osmani (1943-) bir suikast girişimi daha atlattı.

Sabah namazında camide yaşanan ve pek çok kişinin şahit olduğu bu suikast girişimine dair Taki Osmani, Sema TV'de yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah namazının ardından camide bir adam benimle özel konuşmak istediğini söyledi. Konuşmak için ona doğru yaklaştığımda bıçağını çıkardı ve bana saldırdı. Korumalarım zamanında hareket ederek saldırganı kimseye zarar veremeden yakalamayı başardılar."

Saldırgan polise teslim edildi

Pakistan polisine teslim edilen saldırganın olayla ilgili ifadesinde karısıyla arasının bozuk olduğunu, karısının evi terk ettiğini ve defalarca onu eve dönmeye ikna etmeye çalışmasına rağmen ikna edemediğini, bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu ve bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği açıklandı. Fakat bu açıklama inandırıcı bulunmadı.

Daha önce de suikasta uğramıştı

Taki Osmani daha önce de suikast girişimleri atlatmıştı. Bu suikast girişimlerinden en ciddisi 2019'da gerçekleşmişti.

Taki Osmani'nin bulunduğu otomobile ateş açılmış, koruması ve şoförü hayatını kaybederken Osmani saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.

Muhammed Taki Osmani kimdir?

Muhammed Taki Osmani Ekim 1943'te Diyobendi ekolünün merkezi olan Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Diyobend şehrinde Diyobendi ekolünün ilmiye sınıfından bir ailede dünyaya geldi.

Hindistan'ın bölünmesinin ardından 1948'de ailesiyle Pakistan'ın Karaçi kentine yerleşti. Karaçi'deki Diyobendi medresesinde eğitim gören Osmani ardından aynı kurumda hoca oldu.

1977'de Pakistan'da iktidara gelen Ziya ül Hak'ın kanunları İslamileştirme projesiyle devlet görevinde yer aldı ve İslamileştirme çalışmalarıyla görevlendirildi.

Pek çok alandaki çalışmalarıyla İslam alemi genelinde üne kavuşan Taki Osmani'nin 150'ye yakın eseri bulunmaktadır.

Pek çok kez suikast girişimine uğrayan Osmani'yi kimlerin neden öldürmeye çalıştığına dair kesin bir açıklama yapılmadı.