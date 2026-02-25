Pakistan'ın saldırılarında son beş ayda en az 71 sivil öldü

BM 2025 yılında Pakistan kaynaklı saldırılarda toplam 613 Afgan sivilin öldüğünü veya yaralandığını ortaya koydu.

TOLO News'in haberine göre, Pakistan ordusu geçtiğimiz beş aylık süreçte Afganistan’daki sivil yerleşimlere yönelik en az 7 hava saldırısı düzenledi.

Pakistan ordusunun hava ve kara bombardımanlarıyla düzenlediği saldırılarda 71 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin yaklaşık yarısının kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Afgan medya kuruluşunun doğrulanmış verilere dayandırdığı haberine göre saldırılarda 200’den fazla sivil yaralanırken, dini eğitim kurumları ile kamuya ait bazı okullar da hasar gördü veya yıkıldı.

En fazla kaybın yaşandığı saldırılardan biri, Kandahar’ın Spin Boldak ilçesinde gerçekleşti. Bu saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken 170 kişi yaralandı. Nangarhar’ın Behsud ilçesine bağlı Gardi Kas bölgesinde düzenlenen bir diğer saldırıda ise kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Saldırılar ayrıca Host, Paktika, Kunar ve Kabil’de de can kaybı ve maddi hasara yol açtı. Bazı olaylarda çocukların hayatını kaybettiği, yerleşim alanları ve iş yerlerinin tahrip olduğu bildirildi.

Son bir yıl içinde hava saldırılarının yanı sıra Afgan güçleri ile Pakistan askerleri arasında en az iki sınır çatışması da yaşandı. Bu olaylardan birinde sivil yerleşimlerin hedef alındığı ve iki sivilin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 2025 yılına ilişkin yayımladığı raporda, Pakistan kaynaklı saldırılar sonucu toplam 613 Afgan sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. İslam Emirliği yönetimi söz konusu rakamın gerçeğe yakın olduğunu belirtti.

Afgan analist Siyal Vardak, Afganistan’ın konuyu uluslararası gündeme taşıması gerektiğini belirterek, yabancı diplomatik misyonlar ve yurt dışındaki temsilcilikler aracılığıyla itirazların uluslararası düzeyde dile getirilebileceğini söyledi.

Askeri analist Zelmay Afganyar ise Pakistan’ın Afganistan’da kendi stratejik hedeflerini uygulamaya çalıştığını ve son yıllarda güvenlik alanındaki başarısızlıklarının üzerini sınır ötesinde düzenlediği saldırılarla örtmeye çalıştığını ifade etti.

Son günlerde Kabil ile İslamabad arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği belirtilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Kaynak: Mepa News