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Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun Osmanlı ile ilgili duygulandıran anısı

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cüneyd, katıldığı canlı yayında Osmanlı ile ilgili dinleyenleri duygulandıran anısını anlattı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:37

Hindistan ile savaşın eşiğine gelen Pakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cüneyd, TVNET’te katıldığı özel yayında Osmanlı ile ilgili bir anısını paylaştı.

Türkiye ve ülkesi arasındaki kardeşlik bağına değinen Cüneyd, ninesinin 1. Dünya savaşında hilafetin merkezi Osmanlı Devleti’ne gönderilmek üzere kulağındaki küpeyi verdiğini yıllar sonra da Pakistan’da yaşanan sel felaketi için Türkiye’deki 70 yaşındaki bir amcanın emekli maaşını bağışlamak amacıyla konsolosluğa geldiğini anlattı.

Video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:37
  1. İstanbul
  2. Yusuf Cüneyd
  3. Pakistan
  4. Hindistan
  5. Osmanlı

YORUM YAZ

  • II. AbdülhamitII. Abdülhamit1 sa önce
    Ben de veririm. Pakistanlı kardeşlerimiz ile her zaman birlikteyiz. Tespit: Arap, acem (sözde) müslümanlığı dışlayıcı, Hint=Pakistan, Türk müslümanlığı birleştiricidir.
  • VarVar1 sa önce
    Gerisini kafirler ve onların çapulcu tasmalı yerel uzantıları düşünsün.
  • yavuzyavuz1 sa önce
    Çok şükür ecdadımızın soyu sopu belli tarihi şanı zaferleri belli osmanlı torunuyuz çok şükür
  • abidin kayaabidin kaya1 sa önce
    yeni akit olarak eski haberleri ısıtıp ısıtıp tekrar yayınlamanızı çok yadırgıyorum.siz bari yapmayın.

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