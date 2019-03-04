Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun Osmanlı ile ilgili duygulandıran anısı Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cüneyd, katıldığı canlı yayında Osmanlı ile ilgili dinleyenleri duygulandıran anısını anlattı.

Hindistan ile savaşın eşiğine gelen Pakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cüneyd, TVNET’te katıldığı özel yayında Osmanlı ile ilgili bir anısını paylaştı. Türkiye ve ülkesi arasındaki kardeşlik bağına değinen Cüneyd, ninesinin 1. Dünya savaşında hilafetin merkezi Osmanlı Devleti’ne gönderilmek üzere kulağındaki küpeyi verdiğini yıllar sonra da Pakistan’da yaşanan sel felaketi için Türkiye’deki 70 yaşındaki bir amcanın emekli maaşını bağışlamak amacıyla konsolosluğa geldiğini anlattı. Video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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