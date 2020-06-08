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Sağlık

Pakistan’ın eski Başbakanı Abbasi korona virüse yakalandı

Pakistan’ın eski Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’nin korona virüse yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:28:34 -
Pakistan’ın eski Başbakanı Abbasi korona virüse yakalandı

Pakistan’ın eski Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’nin korona virüse yakalandığı belirtildi.


Pakistan’ın eski Başbakanı ve Pakistan Müslüman Birliği (PML-N) lideri Şahid Hakan Abbasi’nin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Abbasi’nin evinde karantinada olduğu kaydedildi.


Pakistan Demir Yolları Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed’in korona virüse yakalandığı bildirildi. Açıklamada, Ahmed’in korona virüs semptomu göstermediği ve 2 hafta boyunca evinde karantinada olacağı ifade edildi.


Bugüne kadar 103 bin 671 vakanın kayıtlara geçtiği Pakistan’da 2 bin 67 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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