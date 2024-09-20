Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü

Pakistan ordusu tarafından Cuma günü yaptığı açıklamada, silahlı grupların Perşembe günü geç saatlerde ülkenin kuzeybatısındaki güvenlik güçlerinin merkezine düzenlediği saldırıda en az 6 askerin öldüğü belirtildi.

Saldırı ülkede güvenlik güçlerini hedef alan Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) tarafından üstlenildi.

Pakistan yönetimi ekonomik bir buhranın yanı sıra kuzeybatı bölgesinde TTP gibi grupların saldırılarıyla ağır darbeler alırken güneyde ise etnik ayrılıkçı gruplar tarafından ciddi saldırılarla karşı karşıya kalıyor.

Tüm bunların yanında 2014 yılında ABD'nin yoğun destek verdiği bir askeri operasyonla Veziristan bölgesini tamamen ele geçiren Pakistan ordusu söz konusu bölgede de silahlı grupların saldırılarıyla baş etmeye çalışıyor.

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Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Munir Akram bu hafta Güvenlik Konseyi'ni, şu anda sadece ülkesine yönelik bir tehdit olarak algılanan TTP'nin yakında El Kaide gibi "küresel terörün öncüsü" haline gelebileceği konusunda uyardı.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar