  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü
Gündem

Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-20 20:08:00 -
Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü

Tahrik-i Taliban Pakistan, Pakistan ordusuna saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu tarafından Cuma günü yaptığı açıklamada, silahlı grupların Perşembe günü geç saatlerde ülkenin kuzeybatısındaki güvenlik güçlerinin merkezine düzenlediği saldırıda en az 6 askerin öldüğü belirtildi.

Saldırı ülkede güvenlik güçlerini hedef alan Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) tarafından üstlenildi.

Pakistan yönetimi ekonomik bir buhranın yanı sıra kuzeybatı bölgesinde TTP gibi grupların saldırılarıyla ağır darbeler alırken güneyde ise etnik ayrılıkçı gruplar tarafından ciddi saldırılarla karşı karşıya kalıyor.

Tüm bunların yanında 2014 yılında ABD'nin yoğun destek verdiği bir askeri operasyonla Veziristan bölgesini tamamen ele geçiren Pakistan ordusu söz konusu bölgede de silahlı grupların saldırılarıyla baş etmeye çalışıyor.

Pakistan'da bir polis dine hakaretten gözaltına alınan kişiyi öldürdü Pakistan'da bir polis dine hakaretten gözaltına alınan kişiyi öldürdü

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Munir Akram bu hafta Güvenlik Konseyi'ni, şu anda sadece ülkesine yönelik bir tehdit olarak algılanan TTP'nin yakında El Kaide gibi "küresel terörün öncüsü" haline gelebileceği konusunda uyardı.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar

Türkiye'den Pakistan açıklaması
Türkiye'den Pakistan açıklaması

Gündem

Türkiye'den Pakistan açıklaması

"Türkiye, S-400'leri Pakistan veya Hindistan'a verecek" diyorlardı! Ve Ankara sessizliğini bozdu
"Türkiye, S-400'leri Pakistan veya Hindistan'a verecek" diyorlardı! Ve Ankara sessizliğini bozdu

Teknoloji

"Türkiye, S-400'leri Pakistan veya Hindistan'a verecek" diyorlardı! Ve Ankara sessizliğini bozdu

Pakistan'da İmran Han için sokaklara çıktılar
Pakistan'da İmran Han için sokaklara çıktılar

Dünya

Pakistan'da İmran Han için sokaklara çıktılar

Pakistan'dan ABD'ye balistik füze tepkisi
Pakistan'dan ABD'ye balistik füze tepkisi

Dünya

Pakistan'dan ABD'ye balistik füze tepkisi

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pakistanlı yapışık ikizler birbirinden ayrıldı
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pakistanlı yapışık ikizler birbirinden ayrıldı

Yaşam

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pakistanlı yapışık ikizler birbirinden ayrıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23