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Pakistan'ı sokağa döken başkana şok!

Pakistan'da idam cezasıyla yargılanan Asia Bibi’nin beraat kararı sonrası halkı sokağa davet eden Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi’nin Twitter hesabı askıya alındı.

04 Kasım 2018 Pazar 22:57
Pakistan'ı sokağa döken başkana şok!

Pakistan’da insanları sokağa çağıran Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi’nin sosyal medya hesabı askıya alındı.

Pakistanlı Asia Bibi’nin dine hakaret ettikten sonra idamla yargılanıp beraatine karar verilmesinin ardından karara tepki gösteren Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi halkı sokağa davet etmişti. Rivzi’nin daveti üzerine binlerce kişi ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülmüştü. Pakistan hükumeti bunun üzerine, Hüseyin Rivzi’nin sosyal medya sitesi Twitter hesabının askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Twitter’ın yönetimi ise çağrıyı dikkate alarak, Hüseyin Rivzi’nin Twitter hesabının askıya alındığını açıkladı.

Halkı sokağa davet etmişti

Dine hakaret ettiği için idamla yargılanan Asia Bibi’nin idam kararını Pakistan Yüksek Mahkemesi iptal etmiş bunun üzerine binlerce insan sokağa dökülmüştü. İnsanları sokağa çağıran Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi ise yapılan görüşmeler sonucunda Cuma gecesi protesto çağrısını geri çekmişti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:57
  1. Pakistan
  2. Asia Bibi

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