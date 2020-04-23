  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

AFAD Eskişehir ekibi, Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Pakistan’dan Eskişehir’e gönderilen ve Doğan Aslan Bey KYK yurdunda 14 günlük izleme sürecinde bulunan çocukların bayramını kutladı.

2020-04-23 21:03:10 -
Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

AFAD Eskişehir ekibi, Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Pakistan’dan Eskişehir’e gönderilen ve Doğan Aslan Bey KYK yurdunda 14 günlük izleme sürecinde bulunan çocukların bayramını kutladı.


AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar ve görevlileriyle birlikte, izleme sürecindeki çocuklarını ziyaret edip onlara hediye ve Türk bayrağı vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı