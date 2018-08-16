0553 313 94 23

Pakistan'dan Türkiye'ye destek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına Pakistan'dan destek geldi. Pakistanlılar, döviz bürolarına giderek Türk Lirası almaya başladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 21:24
Pakistan'dan Türkiye'ye destek!

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "döviz bozdurma" çağrısının ardından bazı Pakistanlılar da döviz bürolarına giderek Türk lirası almaya başladı.

Pakistanlılar sosyal medyada da Türkiye'ye destek mesajları paylaşıyor.

Müftü Muhammed Arif isimli kullanıcının parasını Türk lirasına çevirirken paylaştığı kayıtta, "Halkın bildiği gibi, Türk lirası şu an çok büyük problemler yaşıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği üzere bizim de paramızı Türk lirasına çevirmemiz gerekiyor. Pakistanlılara, paralarını Türk lirasına çevirmelerin tavsiye ediyorum." dediği görülüyor. 

Başka bir paylaşımda da "Tüm Pakistanlıları Türk parası almaya ve Türk ekonomisini güçlendirmeye çağırıyorum." mesajı yer alıyor. 

Türk lirası almak dışında Türk malı kullanma ve tatil için Türkiye'ye gitme çağrısında da bulunan kullanıcıların bazı paylaşımları şöyle:

"(1920'lerde Alt Kıta Müslümanları Türklerin yanındaydı, şimdi 100 yıl sonra yeniden Türk kardeşlerimizin yanındayız.) (Pakistan'ın ve ümmetimizin gururu Türkiye'mize kimse dokunamaz. ABD ve yaptırımları karşısında Türk lirasını ve Türkiye'yi yükselteceğiz inşallah.) (Eğer Türkiye'ye yardım etmek istiyorsanız lütfen Türk ürünleri alın ve başka ülkeler yerine tatile Türkiye'ye gidin.)"

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 21:24
  1. Pakistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu!
    1. Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu!
    2. Forma şansı bulamayan Kameni'ye..
    3. Beşiktaş turu 90'da kaptı!
    4. Vişne reçeli nasıl yapılır?
    5. Hibiskus çayı nelere iyi gelir?
    6. Resim yapmak çocuklar için çok faydalı
    7. Gümüş nasıl parlatılır?
    8. Diş taşlarından ve plaklardan doğal..
    9. Kahve telvesini bir de böyle deneyin
    10. Muş'ta terör operasyonu: 21 kişi..
    11. Parkinson hastalığının belirtileri..
    12. Kocaeli'de terör operasyonu: 2 kişi..
    13. Rusya'da patlama oldu! Ölüler var
    14. Fethiye'de "bayram temizliği" operasyonu
    15. Alonso'nun yerine geçecek isim belli..
    16. Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 15..
    17. İbrahim Kalın: Ekonomik saldırılar..
    18. Kırşehir'de sahte altınları bozdurmak..
    19. 'Türkiye verdiği her mücadeleden..
    20. ABD-Çin krizinde yeni gelişme
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    FETÖ'cü hain ses verdi! İhanet reçetesi
    FETÖ'cü hain ses verdi! İhanet reçetesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!