Pakistan'dan Taliban kararı

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Ulusal Güvenlik Komitesinin kararı doğrultusunda herhangi bir silahlı grupla müzakere yapılmayacağını söyledi.

Pakistan, Pakistan Talibanı (TTP) ve IŞİD olmak üzere çeşitli silahlı grupların ülkede artırdığı faaliyetlerle karşı karşıya.

İçişleri Bakanı Sanaullah perşembe günü yaptığı basın toplantısında, TTP'nin Pakistan'a karşı silahlanmayı bırakması takdirde silahlı grupla müzakerelerin yeniden başlayabileceğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Komitesinin "iyi ve kötü terörist ayrımı yapmadığını" hatırlatan Sanaullah, "hiçbir silahlı örgütle görüşme yapmayacaklarının" sinyalini verdi.

Böylece Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, silahlarını bırakmaları durumunda TTP ile yeniden görüşebileceklerini vurguladı.

Pakistan Talibanı, 2022 yılında Pakistan güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarına dair veriler yayımlamıştı. TTP'nin 2022'de 367 saldırı düzenlendiği belirtilirken saldırılarda geçtiğimiz yıllara oranla dikkat çekici artış yaşandı. Bu artışın ateşkes sürecine rağmen gerçekleşmiş olması göze çarptı.

Öte yandan Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin TTP'ye karşı önlem almaması takdirde Pakistan'ın Afganistan'da varlık gösterdiğini öne sürdüğü TTP mensuplarını hedef alabileceğini belirtmişti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Pakistanlı yetkililerin açıklamaları "asılsız" ve "tahrik edici" olarak nitelendirilmiş, "herhangi bir sorunun veya tartışmanın" diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: Mepa News