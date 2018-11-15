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Pakistan'dan Suudilere destek: Takdir ettik

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptıkları açıklamaları takdir ettiklerini açıkladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:04
Pakistan'dan Suudilere destek: Takdir ettik

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamaları takdirle karşıladıklarını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, Suudi Arabistan Krallığı'nın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olanlarla ilgili başlattığı yasal süreci takdirle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Türk ve Suudi tarafların sorumluların yargı karşısına çıkarılması konusunda görüş birliğinde bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu sürecin başlaması, Suudi yargısının, sanıklar ve iş birlikçilerine karşı gerekli adımları atacağı konusunda kararlılığını göstermektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturma sonuçları paylaşılmıştı

Gün içerisinde açıklama yapan Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşmıştı.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından alındığını aktaran eş-Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullanmıştı.

Eş-Şelan, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." açıklamasını yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:04
  1. Pakistan
  2. Suudi Arabistan

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