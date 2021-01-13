Pakistan'dan sonra İran'da da elektrik kesintisi! Tahran yönetiminden açıklama geldi
Pakistan ve Vatikan'da yaşanan elektrik kesintilerinin bir benzeri dün gece saatlerinde İran'da yaşandı. Elektrik kesintilerine ilişkin Tahran yönetiminden bir açıklama geldi.
Pakistan'da 10 Ocak'ta yaşanan elektrik kesintileri dünya genelinde büyük tartışmalara yol açtı.
Pakistan'ın ardından dün gece İran'da karanlığa gömüldü. Meydana gelen olay sonrası Tahran'dan bir açıklama geldi.
İran Elektrik Santralleri Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, sabah saatlerinde bazı kentlerde yaşanan elektrik kesintilerine yönelik yaptığı açıklamada, evlerde artan gaz kullanımı ve elektrik santrallerindeki yakıt sorunu nedeniyle elektrik kesintilerine gidildiği belirtildi.
İran'da elektrik kesintisi nedeniyle internet, trafik lambaları, ısıtma gibi bazı sistemler devre dışı kaldı.