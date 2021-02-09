Pakistan'dan İran'ın operasyonuyla ilgili açıklama: Arkasında Hindistan var

2,5 yıl önce kaçırılan İran askerlerini kurtarmak amacıyla Pakistan'da istihbarat operasyonu yaptığına yönelik haberleri yalanladı. İftikhar, İran ile ilgili haberlerin 'kesinlikle sahte' olduğunu belirterek, bu tür haberlerle ilgili Hindistan'ı işaret etti ve 'yalan haberlerin Hindistan'ın sıfatı haline geldiğini' söyledi.

Başkent İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, İran'ın Ekim 2018'de kaçırılan askerlerini kurtarmak için Pakistan topraklarında istihbarat operasyonu düzenlediğine dair haberleri "yalan ve uydurma" olarak nitelendirdi.

İftikhar, İran ile ilgili haberlerin "kesinlikle sahte" olduğunu belirterek, bu tür haberlerle ilgili Hindistan'ı işaret etti ve "yalan haberlerin Hindistan'ın sıfatı haline geldiğini" söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 3 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl önce kaçırılan İran askerlerinin kurtarılması amacıyla 2 Şubat gecesi başarılı bir istihbarat operasyonu gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, operasyon sonucu, "Ceyşu'l Adl" örgütü tarafından rehin alınan 2 sınır muhafızının daha serbest bırakıldığı ve askerlerin ülkeye getirildiği belirtilmişti.

"Kaçırılan 12 askerden 9'u daha önce kurtulmuştu"

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde, 16 Ekim 2018'de 12 güvenlik görevlisi, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

Kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulmuştu. Askerlerden 5'i, 15 Kasım 2018'de serbest bırakılmış, 21 Mart 2019'da da 4 İran askeri Pakistan Ordusu tarafından kurtarılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.