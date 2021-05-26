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Dünya Pakistan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı: İsrail'e baskı yapın
Dünya

Pakistan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı: İsrail'e baskı yapın

Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu. Pakistan Ulusal Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen bildiride "İsrail apartheid bir devlettir ve savaş suçları ve yerleşimci sömürgecilikten suçludur" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 02:45:00 -
Pakistan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı: İsrail'e baskı yapın

Pakistan Senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren hava saldırılarındaki "savaş suçları" kınanırken uluslararası topluma, Tel Aviv yönetimine Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Senatodaki muhalefet partilerince de destek verilen bildiride, dünyaya savunmasız Filistinlileri "ırkçı savaş makinesi İsrail'in" saldırılarından korumak için bir an önce etkili ve somut adımlar atması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Pakistan'ın Filistin halkı ile omuz omuza durduğuna işaret edilirken İslamabad'ın, Filistinlilerin haklı mücadelesine kararlı desteği yinelendi.

Uluslararası topluma Gazze'de yeniden inşa faaliyetlerine katkıda bulunmak için Filistin'e insani yardım gönderilmesi çağrısında bulunulan bildiride, savaş suçları sebebiyle İsrail hakkında yargılama başlatılması gerektiği belirtildi.

 

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