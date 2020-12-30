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Dünya Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dönüm noktası' şeklinde duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:24:00 -
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

İslamabad ile Pekin yönetimleri arasında ortaklaşa geliştirilen 14 iki koltuklu JF-14 Thunder Block II savaş uçağının PAF'a teslimi için düzenlenen törene, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver ile Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong katıldı.

Enver, burada yaptığı açıklamada, uçakların yapımında birlikte çalışan Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ile Çin Ulusal Havacılık Teknolojisi İhracat ve İthalat Şirketini (CATIC) tebrik ederken, uçakların tesliminin Pakistan için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Söz konusu uçaklar PAF pilotlarının operasyonel ve eğitim yeteneklerini geliştirmek için tasarlandı.

Pakistan, 2 binin üzerinde savaş uçağına sahip Hindistan ile rekabet gücüne kavuşabilmek adına hava filosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Ülkenin 900’ün üzerinde savaş uçağı bulunuyor.

Yeni Delhi yönetimi, 4 yıl önce Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation ile 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalamış ve 8 savaş uçağının sevkiyatı 2020’de yapılmıştı.

Pakistan ile Çin, yapımına başladıklarını duyurdukları F-14 Thunder Block III serisinin Rafale savaş uçağı ile eş değerde olacağını belirtiyor.

PAC ile CATIC iş birliğinde şimdiye kadar PAF’a 100’ün üzerinde JF-17 Block I ve Block II savaş uçağı teslim edildi.

Karadan havaya füze denemesi

Öte yandan, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Han Niyazi’nin katılımıyla karadan havaya füze denemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Niyazi, burada yaptığı açıklamada, Pakistan Donanmasının her türlü saldırganlığa karşı uygun cevabı verme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Füzenin teknik özelliklerine dair bilgi paylaşılmadı.

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