Pakistan’dan balistik füze denemesi Pakistan, gece saatlerinde balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Pakistan, gece saatlerinde balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Pakistan ordusunun basın birimi ISPR, gece saatlerinde 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen karadan karaya balistik füze Ghaznavi’nin test edildiğini açıkladı. Balistik füzenin nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklama, füze denemesinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

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