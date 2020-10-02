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Dünya Pakistan'dan Azerbaycan iddiasına yalanlama
Dünya

Pakistan'dan Azerbaycan iddiasına yalanlama

Hindistan medyası, Pakistan'ın Karabağ'a asker yollayıp Ermenistan'a karşı savaştığını iddia etti. Pakistan, söz konusu iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:38:00 -
Pakistan'dan Azerbaycan iddiasına yalanlama

Hindistan basını, Pakistan hakkında dünyanın konuştuğu bir iddia ortaya attı. Hint medyası, Pakistan’ın Karabağ’a asker yolladığını ve Azerbaycan saflarında savaşarak Ermenistan’a karşı mücadele yürüttüğünü iddia etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint medyasının iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, bu tür haberlerin sorumsuz, spekülatif ve temelsiz olduğu vurgulandı.

Dağlık Karabağ’daki güvenlik durumundan derin endişe duyulduğunun belirtildiği açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının menfur ve talihsizlik olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan’ın bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğinin altı çizildi, aynı zamanda Erivan’ın askeri harekatı durdurması gerektiğini söylendi.

Pakistan’ın Azerbaycan’ı desteklediği belirtildi.

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