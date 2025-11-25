Pakistan'dan Afganistan'a jet hızında cevap

Pakistan, Afganistan yönetiminin "doğudaki üç vilayete Pakistan tarafından hava saldırısı düzenlendiği" yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu savundu.

Geo News'un haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kabil yönetiminin iddialarını reddetti.

Ülkesinin Afganistan'a saldırmadığını savunan Chaudhry, Pakistan'a yöneltilen iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

Chaudhry, Pakistan'ın tüm saldırıları "açıkça yürüttüğünü ve hiçbir zaman sivilleri hedef almadığını" belirterek, "Biz bir devletiz ve yalnızca bir devlet gibi karşılık veririz." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın "Afgan halkına değil teröre karşı" olduğunu vurgulayan Chaudhry, Afganistan yönetimine "bir devlet gibi karar alma" çağrısında bulundu.

Afganistan, Pakistan'ı suçlamıştı

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın ülkenin doğusundaki üç vilayete düzenlediği hava saldırılarında 9'u çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Pakistan savaş uçaklarının Khost vilayetinde bir evi hedef aldığını savunmuştu.

Saldırıda 9'u çocuk olmak üzere toplam 10 kişinin öldüğünü aktaran Mücahid, Pakistan'ın Kunar ve Paktika vilayetlerinde de hava saldırıları düzenlediğini, bu saldırılarda ise 4 kişinin yaralandığını öne sürmüştü.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmiş, toplantının ilk turu yeniden bir araya gelme kararıyla 30 Ekim'de sonuçlandırılmıştı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da 7 Kasım'da Pakistan ve Afganistan arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığını açıklamıştı.