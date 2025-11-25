İneksiz süt dönemi: Laboratuvar memeli hücrelerinden üretilen süt

Laboratuvarda yetiştirilen memeli hücre kültürlerinden elde edilen ve “UnReal Milk” (Gerçek Dışı Süt) adı verilen yeni bir içeceğin ABD marketlerinde satışa sunulmasına hala aylar olsa da, ürün şimdiden şiddetli bir direnişle karşılaşıyor. Bu içecek, gerçek hayvanlar tarafından üretilmiyor ve inek sütünde bulunan proteinleri, yağları ve karbonhidratları üreten özel hayvan hücrelerinin biyoreaktör adı verilen büyük laboratuvar tanklarında yetiştirilmesiyle elde ediliyor.

Üretici Brown Foods, UnReal Milk'i 2026'da ABD mağazalarında satmayı planlıyor. Şirket, ürünün genellikle güvenli olarak kabul edilen GRAS bileşenleri kullandığı için satışa sunulabileceğini belirtiyor. Bu, FDA’nın tam onayını beklemeden piyasaya girmek için gıda şirketlerinin yaygın olarak kullandığı bir yöntem. Brown Foods’un kurucu ortağı Sohail Gupta, teknolojileriyle insan sütü de dahil olmak üzere herhangi bir memeli türünün sütünü üretebileceklerini açıkladı.

İKLİM AVANTAJLARI VE TÜKETİCİ ŞÜPHELERİ

Brown Foods ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) bilim insanları, UnReal Milk’in gezegen için inek sütünden daha iyi olduğunu savunuyor. Üretimin daha az sera gazı salgılaması, daha az su ve arazi gerektirmesi, çevre dostu olmasını sağlıyor. Ayrıca ürünün savunucuları, ürünün kuraklık veya hayvan hastalıklarından etkilenmediği için daha güvenilir ve fiyat dalgalanmalarına karşı dirençli olduğunu söylüyor.

Ancak ineklerden gelmeyen sütün duyurulması, sosyal medyada ve çiftçi çevrelerinde büyük şüpheyle karşılandı. Özellikle süt çiftçileri ve bazı beslenme uzmanları olmak üzere eleştirmenler, laboratuvarda üretilen tam sütün, özellikle çocuklar için, inek sütü kadar sağlıklı olduğunu kanıtlayan uzun vadeli çalışmaların bulunmadığını belirtti. Bazı kullanıcılar ise bu tür ürünlerin iklim değişikliği bahanesiyle tüketicilere dayatıldığını düşünüyor.

DİĞER ALTERNATİFLERDEN NE FARKI VAR?

Şu ana kadar çoğu süt alternatifi badem veya yulaf gibi bitki bazlıydı. Ancak yeni laboratuvar ürünlerinin bir kısmı, mayalama (fermantasyon) yoluyla süt proteini üretiyor. Ulusal Süt Üreticileri Federasyonu, bu fermente ürünlerin “süt” olarak etiketlenmesine itiraz ediyor.

UnReal Milk ise bu tartışmayı atlatmak için farklı bir yol izliyor ve hassas fermantasyon kullanmıyor. Bunun yerine, inekten alınan ve süt üreten gerçek hücreleri tanklarda büyütüyor. Bu yöntem, yağ veya şeker gibi ekstra bileşenler karıştırmadan tam ve doğal bileşimli süt elde etmeyi sağlıyor. Bu yaklaşım, UnReal Milk'i FDA standartlarına göre daha “otantik” bir konuma taşıyor ve 2026’da gerçek süt olarak etiketlenip satılabilmesinin önünü açıyor.