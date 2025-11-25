İstanbul’da 31 İlçeyi vuracak büyük kesinti: Elektrikler saat saat nerede gidecek?

26 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul’da geniş kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Dağıtım şirketinin duyurusuna göre, Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 31 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik tedariki belirli saatlerde durdurulacak.

Kesintiler, özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye başta olmak üzere şehrin büyük bölümünü etkileyecek.

Vatandaşlara, buzdolabı, elektronik cihazlar ve internet altyapısı gibi konularda önlem almaları çağrısı yapılıyor.

KESİNTİLER HANGİ SAATLER ARASINDA OLACAK?

Planlı İstanbul elektrik kesintisi çalışmaları gün boyuna yayılıyor.

Duyuruya göre:

• Bazı bölgelerde kesintiler gece yarısından itibaren başlayacak.

Örneğin Arnavutköy Deliklikaya ve Ömerli çevresinde 00.00–07.00 arasında,

Silivri’nin bazı mahallelerinde 00.00–01.00 arasında elektrik verilemeyecek.

• Pek çok ilçede kesintiler sabah 09.00’dan akşam 17.00–18.00’e kadar sürecek.

Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Silivri ve birçok ilçede 09.00–17.00 / 18.00 aralığında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak.

• Bazı hatlarda ise kesintiler akşam saatlerine kadar uzanacak.

Örneğin Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 10.00–20.00,

Sarıyer ve çevresinde 09.00–18.00 aralığında elektrik kesintisi planlanıyor.

Kesintilerin saatleri, her ilçe ve mahalle için farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların kendi adresleri için güncel saat aralıklarını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

NEDEN ELEKTRİK KESiNTiSİ YAPILIYOR?

Dağıtım şirketinin açıklamasına göre 26 Kasım elektrik kesintisi, tamamen planlı bakım ve yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek. Duyurularda gerekçe olarak şu başlıklar öne çıkıyor:

• Şebeke iyileştirme çalışmaları

• Kapsamlı TM (trafo merkezi) bakımı

• Havai hat ve yeraltı kablo bakım-onarımları

• Yeni kablo ve abone/şube bağlantıları

• SCADA / OSOS ve otomasyon yatırımları

Bu çalışmalarla birlikte, bölgelerdeki elektrik altyapısının güçlendirilmesi, arıza riskinin azaltılması ve enerji kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, kısa süreli mağduriyetin, uzun vadede daha az arıza ve daha stabil enerji için zorunlu olduğunu vurguluyor.

HANGi İLÇELERDE KESİNTİ VAR?

Resmî planlamaya göre 26 Kasım 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak başlıca ilçeler şöyle:

• Arnavutköy – Deliklikaya, Hadımköy, Ömerli, Mehmet Akif Ersoy, Taşoluk ve çevresi

• Avcılar – Yeşilkent ve bağlantılı sokaklar

• Bağcılar – Göztepe, Demirkapı, Fatih, Bağlar, Mahmutbey mahalleleri

• Bahçelievler – Yenibosna Merkez, Zafer ve çevresi

• Başakşehir – Başakşehir ve Kayabaşı bölgesi, yeni abone bağlantıları

• Beşiktaş – Levent, Gayrettepe, Nispetiye çevresi

• Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy – Çok sayıda mahallede şebeke iyileştirme çalışmaları

• Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören – Yoğun TM bakımı ve hat yenileme

• Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Ümraniye – Anadolu yakasında hat ve kablo yenileme

• Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli – Yatırım ve bakım faaliyetleri nedeniyle farklı saat dilimlerinde kesintiler

Her ilçede etkilenen cadde ve sokak listeleri, resmi planlı kesinti duyurularında ayrıntılı olarak paylaşılıyor.

“ELEKTRIK NE ZAMAN GELECEK?” – KESINTI SORGULAMA EKRANI

Elektrik ne zaman gelecek?, benim mahallemde kesinti var mı?, kaç saat sürecek? sorularının yanıtı için dağıtım şirketi, resmi planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranını kullanıma açmış durumda.

Vatandaşlar:

• BEDAŞ’ın “planlı kesinti” sayfasından

• Resmî internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden

• İl, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek

26 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi için kendi adreslerine özel saat aralıklarını öğrenebilecek.

Ayrıca, uzun süreli kesintiler öncesinde:

• Telefon, powerbank ve dizüstü bilgisayarların şarj edilmesi,

• Derin dondurucu ve buzdolabı kapaklarının sık açılmaması,

• Elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullananların mutlaka alternatif plan yapması öneriliyor.