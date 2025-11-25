  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle
Dünya Kolombiya’da Lev Tahor baskını: Interpol uyarılı 17 çocuk koruma altında
Dünya

Kolombiya’da Lev Tahor baskını: Interpol uyarılı 17 çocuk koruma altında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kolombiya’da Lev Tahor baskını: Interpol uyarılı 17 çocuk koruma altında

Kolombiya’da göçmen yetkilileri, Lev Tahor tarikatına ait 17 çocuğu koruma altına aldı; gruptaki 5 çocuk için Interpol kayıp uyarısı olduğu bildirildi.

Kolombiya'da göçmen yetkilileri, bir otelde kalan Lev Tahor tarikatı üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ulusal Göç Servisi Direktörü Gloria Esperanza Arriero, 17 çocuğun koruma altına alındığını ve 9 yetişkin tarikat üyesinin sorgulandığını açıkladı.

Arriero, "Büyük olasılıkla onları sınır dışı edeceğiz çünkü Kolombiya'da yakalama emirleri yok" ifadelerini kullandı. Grubun ekim ayı sonunda Kolombiya'ya geldiği ve kuzeybatıdaki Yarumal kentinde bir otelde kaldığı öğrenildi.

INTERPOL'DEN KAYIP UYARISI

Yetkililer, operasyona bölge sakinlerinin polise tarikat üyelerinin varlığını bildirmesi üzerine karar verdi. Gruptaki 5 çocuk için Amerikan ve Guatemala pasaportlu olmaları nedeniyle Interpol sarı uyarısı bulunduğu aktarıldı. Bu uyarılar, kayıp veya criminal kaçırma mağduru olarak bildirilen kişiler için küresel çapta yayınlanıyor.

TARİKATIN GEÇMİŞİNDE SKANDALLAR

Lev Tahor tarikatının daha önce de çeşitli ülkelerde yasal sorunlar yaşadığı biliniyor. Geçen yıl Guatemala'da tarikatın bir yerleşkesine cinsel istismar ihbarları üzerine baskın düzenlenmiş ve en az 160 çocuk ile 40 kadın koruma altına alınmıştı.

2022'de Meksika yetkilileri tarikatın bir liderini tutuklarken, 2021'de New York'ta iki lideri çocuk kaçırma ve cinsel sömürü suçlarından mahkum olmuştu. Tarikatın Kanada, ABD, Meksika, Guatemala ve İsrail'de üyeleri bulunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23