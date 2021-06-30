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Gündem Pakistan'dan ABD açıklaması
Gündem

Pakistan'dan ABD açıklaması

Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan Başbakanı İmran Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 18:57:00 -
Pakistan'dan ABD açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, parlamentoda yaptığı konuşmada, Pakistanlılar ve Afganların kardeş olduğunu ve İslamabad’ın onların kararlarına saygı gösterdiğini belirtti.

Han, Pakistan’ın ABD’nin Afganistan’a karşı savaşına katılmaması gerektiğini vurgulayarak "ABD’ye üs sağlama konusunda bana soruldu. ABD Afganistan’da yenildi ve onlar yenilgilerinin suçunu bizim üstümüze atmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın egemenliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil.” diye konuştu.

Han, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD’nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

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