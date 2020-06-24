Pakistan’daki uçak faciasının altından ‘koronavirüs’ çıktı

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Airbus 320 serisi yolcu uçağının 22 Mayıs'ta yaptığı kazaya dair ön araştırma raporu tamamlandı.

Bulguları parlamentoyla paylaşan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Han, “Pilot da kontrolör de standart kuralları takip etmedi” diyerek facianın ‘insan hatasından' kaynaklandığını açıkladı.

Koronavirüs tartışması

Bakan, pilotların uçağı indirmeye çalıştıkları sırada koronavirüs salgınını tartıştıklarını ve otomatik pilotu devre dışı bıraktıklarını belirtti.

“Maalesef pilot kendine fazlasıyla güveniyordu” diyen Han, uçağın karaya yaklaşırken olması gereken irtifanın iki katından daha yüksekte uçtuğunu aktardı.

Bu nedenle pilot ve hava trafik kontrolörlerinin standart uçuş protokollerini görmezden geldiği, bunun da uçağın motorlarına zara verecek bir inişe yol açtığı belirtildi.

Sadece iki kişi kurtulmuştu

Pakistan'ın son sekiz yıldaki en büyük uçak faciası olarak kayıtlara geçen kaza, salgın nedeniyle yaklaşık iki ay boyunca ara verilen iç sefer uçuşlarına yeniden başlanmasının hemen ardından yaşandı.

Lahor- Karaçi seferi yapan yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeye çalışırken, iki motorunun da durması sonucu ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düşmüştü.

Toplam 99 kişiyi taşıyan uçaktan sadece iki kişi kurtulmuştu.