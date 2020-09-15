Pakistan'daki Maarif Okullarında yüz yüze eğitim "yeni normal" ile tekrar başladı

İSLAMABAD/ANKARA (AA) - Pakistan'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının 10 farklı şehirde bulunan 27 kampüsündeki okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dikkate alınarak yüz yüze eğitime "yeni normal" ile tekrar başladı.

TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan genelinde üniversite, SSC-HSSC ve O/Level-I GCSE programı uygulanan liselerde 15 Eylül'den itibaren çeşitli önleyici tedbirlerle yüz yüze eğitime başlanacağının geçen hafta resmen duyurulduğunu hatırlatarak bu kapsamda lise seviyesindeki okulların açılışının Pakistan genelindeki tüm okullarda bugün gerçekleştirildiğini söyledi.

Küçükaladağlı, "Kararlar kapsamında Federal Eğitim Bakanlığı ve eyalet bakanlıkları tarafından, okullarda alınacak koruyucu sağlık önlemleri dışında açıklanan ve yüz yüze eğitimin kapsamını belirleyen yönetmelik ve genelgeye ek tüm bakanlıkların yaklaşımına uygun bir yöntem benimseyerek Maarif standartlarını da ortaya koyacak şekilde ülke çapındaki tüm okullarımızı eş zamanlı eğitime hazır hale getirdik." dedi.



Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının bugünden itibaren seyreltilmiş ders dağılımı ve hibrit eğitim modeliyle eğitime başlayacağını kaydeden Küçükaladağlı, öğretim kademelerinin her birinde farklılaştırılmış ve yeniden düzenlenmiş bir eğitim planlamasını takip edeceklerin aktardı.

Küçükaladağlı, 22 Eylül'de ortaokul, 30 Eylül'de ise ilkokul-okul öncesi kademelerinin çeşitli önleyici tedbirlerle açılmasının planlandığını söyledi.

"Sınıflarımız yeni normalin getirdiği kurallar çerçevesinde daha fazla şubeye bölünerek sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılmıştır." ifadesini kullanan Küçükaladağlı, her bir grubun 3 gün okula devam edeceğini, çeşitli kademelerde ise farklı günlerde eğitim ve öğretiminin süreceğini ve toplamda 6 gün ders yapılacağını kaydetti.

Küçükaladağlı, "Eğitimin salgından etkilenmeden sürekliliğinin sağlanması ve salgının yeniden yayılmaması için sıkı tedbirler uyguluyoruz. Sınıflarımızda 'yeni normal'in getirdiği kurallar çerçevesinde eğitimi yüz yüze devam ettireceğiz." dedi.

Okulların girişlerinde mutlaka ateş ölçümünün yapılacağını belirten Küçükaladağlı, öğrenci, veli ve çalışanların da maskesiz kampüse alınmayacağını söyledi.

Küçükaladağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kampüs girişlerine maskesi olmayan misafirlere verilmek üzere maske temin edilmektedir. Kampüs içerisinde görünür yerlere Kovid-19 tedbirleri hususunda gerekli bilgilendirme afişleri asılmış ve gerekli sosyal mesafe düzenlemeleri yapılmıştır. Kampüs içerisinde atık maskeler için ayrı bir kapalı çöp kutusu oluşturulmuştur. Personel ve öğrenciler belli aralıklarla rastgele teste tabi tutulacaktır."







