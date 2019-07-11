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Pakistan'daki feci tren kazasında ölü sayısı arttı

Pakistan'da sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 21'e, yaralı sayısı da 104'e yükseldi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
Pakistan'daki feci tren kazasında ölü sayısı arttı

Pakistan'ın Pencap Eyaleti'nde, sabah saatlerinde bir yolcu treninin yük trenine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, yaralı sayısı da 104’e yükseldi.

Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin güneyindeki şehirlerinden Sadikabad’da, bu sabah bir yolcu treni ile yük treninin karıştığı kazada bilanço artıyor. Kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 21’e yükselirken, 104 yolcunun da yaralandığı bildirildi.

Kazada yolcuların büyük bir kısmının uykuda olduğunu ifade eden görgü tanığı, kurtarma ekipleri olay yerine gelene kadar yolcuların vagonlardan kendi başlarına kurtulmaya çalıştığını söyledi. Bölge polisi yaptığı açıklamada, “Ketta'ya giden trende sıkışan tüm yolcuların enkazdan çıkarıldığını ve palet temizleme işlemlerinin sürdüğünü” söyledi. Pakistan Ordusu da katıldığı kurtarma operasyonunun erken saatlerinde yaptığı açıklamada, tren enkazında sıkışan yolcuların kurtarılması için ağır makinelerin kullanıldığı ile kazazedelere su ve yiyecek sağlandığı bilgilerini vermişti.

"İnsan ihmali nedeniyle gerçekleşti"

Pakistan Başbakanı İmran Khan da, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileği ile henüz enkazdan çıkarılmamış yaralıların bir an önce kurtarılması için duada bulundu.

Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet de yaptığı açıklamada, “Bu elim kaza nedeniyle kaybedilen kıymetli hayatlar için üzgünüm” ifadesini kullandı. Demiryolları Bakanı, kazanın insan ihmali nedeniyle gerçekleştiğini ve olayla ilgili üst düzey bir soruşturma emri verdiğini açıkladı. Kazada yakınlarını kaybeden her aileye 1 buçuk milyon Pakistan Rupisi (9 bin 450 ABD Doları) her bir yaralıya da yarım milyon Pakistan Rupisi (3 bin 150 ABD Doları) tazminat ödeneceği Demiryolları Bakanı Ahmet tarafından duyuruldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
  1. Pakistan'ın Pencap Eyaleti
  2. yolcu treni
  3. Pencap Eyaleti
  4. tren kazası
  5. Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet
  6. Demiryolları Bakanı Ahmet
  7. Pakistan Rupisi
  8. Pakistan Ordusu
  9. Pakistan Başbakanı İmran Khan

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