Pakistan'daki canlı bomba saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Mevlid Kandili etkinliğini hedef aldılar...
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Camii yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında can kaybı artıyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı!
Hastanelerden yapılan açıklamalara göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.
Polis saldırganın kendisini havaya uçurduğunu açıklarken, saldırının sorumluluğunu ise üstlenen olmadı.
Saldırı anı kamerada!
Korkunç saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Mevlid Kandili vesilesiyle toplanan kalabalığın bulunduğu alanda patlamayla birlikte insanların etrafa savrulduğu görüldü.