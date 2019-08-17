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Pakistan'daki cami saldırısının hedefinde Taliban liderinin olduğu iddiası

Pakistan'ın Ketta kenti yakınında bir camide cuma namazı sırasındaki bombalı saldırının, namaz için camiye gelmesi beklenen terör örgütü Taliban'ın lideri Heybetullah Ahundzade'yi hedef aldığı iddia edildi- Patlamada Ahundzade'nin babası ve kardeşinin öldüğü, oğlunun yaralananlar arasında olduğu ortaya çıktı- Saldırının ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere görüşmeler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:36
Pakistan'daki cami saldırısının hedefinde Taliban liderinin olduğu iddiası

ANKARA (AA) - Pakistan'ın güneybatısında dün bir camiye düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği 20'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırının Taliban lideri Heybetullah Ahundzade'yi hedef aldığı öne sürüldü.

El Cezire Televizyonunun örgüt kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneybatısında Ketta kenti yakınında Kuçlak kasabasındaki cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılmasıyla düzenlenen saldırının örgüt lideri Ahundzade'yi hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, saldırının namaz için camiye gelmesi beklenen örgüt liderini hedef aldığı, ancak Ahundzade son anda programını değiştirerek camiye gelmediği için suikast girişiminden kurtulduğu ileri sürüldü.

Ketta polisi, patlamada Ahundzade'nin babası Muhammed Han ve kardeşi Hamdullah'ın öldüğünü, oğlu Ahmedullah'ın da yaralananlar arasında olduğunu bildirdi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Uluslararası Kriz Grubu adlı düşünce kuruluşunun Afganistan danışmanı Graeme Smith, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Birilerinin yeni ortaya çıkan barış sürecini baltalamaya çalıştığı anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

ABD ile Taliban arasında, son dönemde Afganistan'da kalıcı bir barışa ulaşmak üzere görüşmeler yürütülüyordu. Görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:36
  1. ABD
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  5. Heybetullah Ahundzade
  6. Taliban

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