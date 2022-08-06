  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı
Dünya

Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsünün göle düşmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 23:26:00 -
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilerek göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Hafizabad şehrinde bir yolcu otobüsü devrilerek göle düştü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, göle düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23