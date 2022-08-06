Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsünün göle düşmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilerek göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletinin Hafizabad şehrinde bir yolcu otobüsü devrilerek göle düştü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, göle düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.