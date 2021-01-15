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Dünya Pakistan'da üç gün arayla ikinci saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Pakistan'da üç gün arayla ikinci saldırı! Ölü askerler var

Pakistan'ın Kuzey Vezirisitan bölgesinde ordu güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:41:00 -
Pakistan'da üç gün arayla ikinci saldırı! Ölü askerler var

Pakistan Talibanı (TTP), Kuzey Veziristan'da Pakistan ordu güçlerine saldırı düzenledi.

Bölge kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre, Pakistan ordu güçlerinin bölgede düzenlediği operasyon sırasında, TTP mensuplarıyla ordu birlikleri arasında çatışma çıktı.

Pakistan ordusu operasyonda iki TTP üyesinin öldürüldüğünü öne sürerken, 3 Pakistan askerinin de çatışmalarda öldüğünü açıkladı.

Kuzey Veziristan, bölgede TTP'nin yanı sıra birçok örgütün yapılanmasına ev sahipliği yapmasıyla bilinen bir bölge niteliğinde. Son dönemde saldırıların artış gösterdiği bölgede Pakistan ordusunun operasyonlara başlaması, bölgeyi askeri yönden daha gergin bir sürecin beklediği şeklinde yorumlanıyor.

3 gün önce benzer saldırı

Pakistan'ın Güney Vezirstan bölgesinde ordu güçlerine 12 Ocak'ta saldırı düzenlenmişti. Pakistan Talibanı tarafından düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetmişti.

 

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