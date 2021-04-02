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Dünya Pakistan'da türbeler kapatıldığı için ayin yapamayan halk polisle çatıştı!
Dünya

Pakistan'da türbeler kapatıldığı için ayin yapamayan halk polisle çatıştı!

Pakistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında türbelerin kapatılması nedeniyle ayin yapamayan halk, polisle çatıştı. Yaşanan olaylarda 5 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:54:00 - 2021-04-02 00:59:30

Pakistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan türbe nedeni ile halk polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.

Halk ve polis arasında çatışma

Pakistan’ın Sind eyaletindeki türbelerde korona virüs salgını nedeni ile ayin kutlamalarına izin verilmiyor. Punjab eyaletinden yıllık ayinlere katılmak için Sind eyaletine gelen vatandaşlar yasaklar nedeni ile polisle çatıştı. Yasaklara sinirlenen halk, Sehwan'ın Lal Shahbaz türbesinin kapısını kırarken, bazı araçları ateşe verdi. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.

Türbelerin 10 gün kapatılacağı duyurulmuştu

Ülkede salgında üçüncü dalga yaşanırken, Sindh eyaleti dün eyaletteki tüm türbeleri 10 gün süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

Pakistan’da toplam vaka sayısı 672 bin 931’e, toplam can kaybı ise 14 bin 530’a ulaştı.

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